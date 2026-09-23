Erzincan'da deprem tatbikatı, 24 Eylül'de 23 afet grubunun katılımıyla yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da deprem tatbikatı, 24 Eylül'de 23 afet grubunun katılımıyla yapılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan\'da deprem tatbikatı, 24 Eylül\'de 23 afet grubunun katılımıyla yapılacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da 24 Eylül'de AFAD koordinasyonunda bölge düzeyi deprem tatbikatı düzenlenecek. Çevre iller ve 23 afet grubunun katılacağı tatbikatta siren sesleri ve araç geçişleri olabileceği belirtilerek vatandaşlardan panik yapmamaları istendi.

Erzincan'da, afetlere hazırlık ve kurumların müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amacıyla 24 Eylül'de "Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı" gerçekleştirilecek.

Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinasyonunda düzenlenecek tatbikata çevre iller ile 23 afet grubu katılacak.

İl ve ilçelerde kapsamlı afet senaryosunun uygulanacağı tatbikatta çok sayıda ambulans, afet müdahale ve itfaiye aracı ile güvenlik güçleri ve arama kurtarma ekipleri görev alacak.

Tatbikat sırasında senaryo gereği siren sesleri duyulabileceği, acil durum araçlarının geçişleri ile çeşitli müdahale faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği belirtildi.

Yetkililer, tatbikat kapsamında yaşanacak hareketliliğin gerçek bir afet olmadığını belirterek vatandaşların panik ve endişeye kapılmamasını istedi.

Vatandaşlardan, tatbikat güzergahlarında görevli personelin yönlendirmelerine uymaları, afet ve acil durum araçlarının geçişlerini engellememeleri ve güvenlik amacıyla oluşturulan alanlara girmemeleri istendi.

Tatbikatın, olası afetlere hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi, eksikliklerin tespit edilmesi ve kurumların müdahale kapasitesinin test edilmesi amacıyla gerçekleştirileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA
Deprem TatbikatıErzincanDepremGüncelÇevreEylülAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı Yargıtay’dan emsal niteliğinde karar Ketçap vermedi diye işten çıkarıldı! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar
Adana’daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı Yaşar Akman’ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı Adana'daki cinayetin sebebi trafik kazası çıktı! Yaşar Akman'ı vurmakla suçlanan 2 kişi tutuklandı
Nazilli’nin 66 yıllık İlçe Stadı’nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek Nazilli'nin 66 yıllık İlçe Stadı'nda kepçe vuruldu, yıkım 1 ayda bitecek
Yenişehir’de silahlar konuştu Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi Yenişehir'de silahlar konuştu! Alacak tartışmasında 3 kişi yaşamını yitirdi
Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu Görgü tanıkları okul önündeki silahlı saldırıyı anlattı: Küfür edip, bağırıyordu
Türkiye’de soygun yapıp ülkelerine döndüler İki kadının hırsızlık anı kamerada Türkiye'de soygun yapıp ülkelerine döndüler! İki kadının hırsızlık anı kamerada
10:34
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü Feryatları ortalığı inletti ama...
Gece yarısı dehşete düşüren görüntü! Feryatları ortalığı inletti ama...
10:09
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti Mehmet Çakmak gözaltına alındı
Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı
09:55
Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta görüntülendi Miras sorusuna bakın ne dedi
Kadir İnanır'ın yeğeni inşaatta görüntülendi! Miras sorusuna bakın ne dedi
09:30
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
09:30
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
SPK: Tasfiye edilen 131 fondaki yatırımcı sayısı 455 bin 758 kişi
09:02
Erdoğan’ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Erdoğan'ın başdanışmanından fon krizine ilişkin ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 10:37:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Erzincan'da deprem tatbikatı, 24 Eylül'de 23 afet grubunun katılımıyla yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement