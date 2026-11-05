Erzincan'da doğada rastladığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaş, hayvanla sohbet etti - Son Dakika
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Erzincan'da doğada rastladığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaş, hayvanla sohbet etti

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Erzincan\'da doğada rastladığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaş, hayvanla sohbet etti
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Erzincan'da doğada rastladığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla bir süre sohbet etti. Tilkinin elinden yiyecek alması ve vatandaşın hayvanla ilgilenmesi renkli görüntüler oluşturdu; o anlar çevredekilerin ilgisini çekti ve cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erzincan'da doğada karşılaştığı tilkiyi çerezle besleyen vatandaşın hayvanla sohbet ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Doğada karşılaştığı tilkiye eliyle çerez ikram eden vatandaş, hayvanla bir süre vakit geçirdi.

Tilkinin yanına sakin bir şekilde yaklaşan ve elinden yiyecek almasını sağlayan vatandaşın hayvanla sohbet etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

Çevredekilerin de ilgisini çeken anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, tilkinin vatandaştan aldığı yiyecekleri tükettiği ve vatandaşın hayvanla ilgilenmeye devam ettiği görüldü.

Kaynak: İHA
Cep TelefonuErzincanGüncelYaşamÇevreSon Dakika

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