Erzincan'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Fidan Dikimi Etkinliği

Erzincan\'da Fidan Dikimi Etkinliği
07.06.2026 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceza İnfaz Personeli Günü'nde Erzincan'da fidanlar toprakla buluşturuldu, çevre bilinci artırıldı.

Erzincan'da Ceza İnfaz Personeli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

Erzincan Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen programa Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Tunahan Işık, ceza infaz kurumu müdürleri, denetimli serbestlik yöneticileri, kurum personelleri ve gönüllü üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlik kapsamında kurum yerleşkesinde fidan dikimi yapıldı. Katılımcılar, çevre bilincinin geliştirilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Programın devamında, Erzincan Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesindeki tarımsal üretim alanları ve seralar gezilerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı. Ziyarette kurumun üretim ve rehabilitasyon faaliyetleri yerinde incelendi.

Daha sonra gönüllü üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Başsavcı Değerli, gençlerle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi. Değerli, gönüllülük faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri ve toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Ceza infaz ve denetimli serbestlik teşkilatının çalışmalarının ele alındığı program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Erzincan, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı

12:47
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar’dan Hakan Safi’ye destek
Başkan adaylığından vazgeçen Mehmet Ali Aydınlar'dan Hakan Safi'ye destek
12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 13:29:26. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Fidan Dikimi Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.