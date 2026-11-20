Erzincan'da Geçit TOKİ halı sahasında teline sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da Geçit TOKİ halı sahasında tellere sıkışan yavru kedi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından itfaiye müdürlüğüne döndü.
Erzincan'da halı saha tellerine sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne Geçit TOKİ halı sahasında bir yavru kedinin tellere sıkıştığı ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, halı saha tellerine sıkışan yavru kediyi bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.
Ekipler, kurtarma çalışmasının ardından itfaiye müdürlüğüne döndü.
Kaynak: İHA
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