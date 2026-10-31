Erzincan'da Girlevik Şelalesi sonbaharda sarı ve kırmızı tonlarıyla dikkat çekiyor - Son Dakika
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Erzincan'da Girlevik Şelalesi sonbaharda sarı ve kırmızı tonlarıyla dikkat çekiyor

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Erzincan\'da Girlevik Şelalesi sonbaharda sarı ve kırmızı tonlarıyla dikkat çekiyor
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Erzincan'ın Kalecik köyündeki Girlevik Şelalesi, sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızı tonlarına bürünen çevresiyle dikkati çekiyor. Çevre illerden gelen doğaseverler, 40 metreden dökülen suları fotoğraflayıp bölgenin sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü söylüyor.

Erzincan'ın doğal güzellikleri arasında yer alan Girlevik Şelalesi, sonbaharda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşüyle ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Kalecik köyünde bulunan ve 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan şelale, her mevsim farklı güzelliğiyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Yaz aylarında serin havası ve yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise metrelerce uzunluktaki buz sarkıtlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan şelale, sonbaharın son günlerinde sarı, yeşil ve kırmızının tonlarına bürünen çevresiyle dikkati çekiyor.

Yaklaşık 40 metreden dökülen sularıyla güzel görüntüler oluşturan Girlevik Şelalesi, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Şelaleyi ziyaret eden doğaseverler, bölgenin sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, doğal manzaranın fotoğrafını çektiklerini ve burada vakit geçirmekten keyif aldıklarını ifade etti.

Ziyaretçiler, Girlevik Şelalesi'nin Erzincan'da görülmesi gereken doğal güzelliklerden biri olduğunu dile getirerek, herkese bölgeyi ziyaret etmelerini tavsiye etti.

Kaynak: İHA
ErzincanTurizmYaşamÇevreSon Dakika

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