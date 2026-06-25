Sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar kurul toplantısında ele alındı

Erzincan'da sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, ilgili kurum amirleri ve kurul üyeleri katıldı.

Toplantıda, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı. Sahipsiz hayvanların korunması, rehabilitasyonu ve sahiplendirilmesine yönelik faaliyetlerin değerlendirildiği toplantıda, yapımı devam eden hayvan bakımevlerinde gelinen son durum hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Katılımcılar, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, hayvan refahının artırılması ve ilgili kurumlar arasında koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantı, gündemde yer alan konuların değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN