Erzincan'da Kuzuların Buluşma Anları - Son Dakika
31.03.2026 07:49
Erzincan'da baharla birlikte doğan kuzular, anneleriyle renkli buluşmalar yapıyor.

Erzincan'da baharın gelişiyle birlikte doğan kuzuların anneleriyle günde iki kez buluşma anları, renkli görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin küçükbaş hayvancılıkta öne çıkan merkezlerinden Erzincan'da, bahar aylarıyla birlikte sürülerde doğumlar arttı. Üreticiler, kuzuların sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla yeni doğan hayvanları bir süre annelerinden ayrı tutarak yem yeme alışkanlığı kazandırıyor.

Belirli saatlerde anneleriyle bir araya getirilen kuzuların buluşma anları, hem üreticiler hem de izleyenler için görsel şölen sundu. Annelerini tanıyarak koşan kuzuların oluşturduğu hareketli görüntüler, drone ve kamerayla kaydedildi.

Üretici Mesut Doğan, bu yıl koyun ve kuzu ölümlerinin yaşandığını belirterek, "Kazanç olarak elimizde sadece kuzular kaldı." dedi. - ERZİNCAN

İzmir'de kayıp olarak aranan kişi derede ölü bulundu
