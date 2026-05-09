Merkez Çarşısı Dönüşüm Projesi 2027'ye hazırlanıyor
Merkez Çarşısı Dönüşüm Projesi 2027'ye hazırlanıyor

09.05.2026 06:35  Güncelleme: 06:37
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, 'Merkez Çarşısı 1. Etap Dönüşüm Projesi'nde temel atma sürecinin başladığını duyurdu. Projenin 2027 yılında tamamlanması hedefleniyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, şehrin çehresini değiştirecek "Merkez Çarşısı 1. Etap Dönüşüm Projesi"nde temel atma sürecinin başladığını bildirdi.

Erzincan Belediyesi tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, yaklaşık 3 aylık hazırlık sürecinin ardından iş makineleri sahada çalışmalara başladı. İlk betonun dökülmesiyle birlikte projenin inşa sürecine geçildi.

İnşaat alanında teknik ekiple birlikte incelemelerde bulunan Aksun, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.

Projenin 2027 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini ifade eden Aksun, "Bugün itibarıyla temellerimizi atmaya başladık. Üç aylık yoğun bir hazırlık döneminden sonra geldiğimiz bu nokta, Erzincan'ın geleceği için büyük önem taşıyor. Hedefimiz, 2027 yılında bu modern çarşıyı halkımızın hizmetine sunmaktır." dedi.

Yerel esnafın desteğine de değinen Aksun, "Burada daha önce esnaflık yapan kardeşlerimize minnettarız. Onların desteğiyle bu alanı hazırladık. Erzincan insanı hizmetin en iyisine layıktır." ifadelerini kullandı.

Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla dikkat çekecek yeni Merkez Çarşısı'nın, Erzincan'ın ticaret hayatına katkı sunması ve şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
