Erzincan\'da sivrisinek ve karasineğe karşı ilaçlama sürüyor

Erzincan Belediyesi ekipleri, yaz aylarında halk sağlığını korumak amacıyla mahalleler, parklar ve mesire alanlarında karasinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve vatandaşların yaz aylarını daha sağlıklı bir ortamda geçirebilmesi amacıyla açık alan uçkun ilaçlama çalışmaları belirlenen program kapsamında düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar kapsamında mücavir alanlarda bulunan mahalleler, parklar ve mesire alanları periyodik olarak ilaçlanıyor.

Ekipler, son olarak Ekşisu Mesire Alanı'nda karasinek ve sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışması yaptı.

Belediye yetkilileri, yaz sezonu boyunca ilaçlama çalışmalarının program dahilinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN