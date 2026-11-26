Erzincan'da soğuk hava, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Refahiye ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 13 dereceye kadar indi.

Kentte yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olmasının ardından hava sıcaklıkları belirgin biçimde düştü. Soğuk hava sebebiyle kent merkezinde park halindeki araçların camları buzla kaplandı.

Sabahın erken saatlerinde işlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, araçlarının camlarında oluşan buzları temizlemek için çaba harcadı. Kimi vatandaşlar da araçlarını çalıştırıp camlardaki buzların çözülmesini bekledi.

Soğuk hava dere ve akarsuları da etkisi altına aldı. Bazı dere kenarlarında kısmi buzlanma görülürken, Ergan Dağı'nda kar kalınlığı 25 santimetre olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün açıklamasında, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının yanı sıra pus ve yer yer sis görülebileceği belirtilerek, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Vatandaşların, buzlanma ve don kaynaklı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranmaları talebi açıklamada dile getirildi.