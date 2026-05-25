Erzincan'da Yoğun Sis Manzarası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erzincan'da Yoğun Sis Manzarası

Erzincan\'da Yoğun Sis Manzarası
25.05.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da yoğun sis kartpostallık görüntüler oluşturdu, doğaseverlerin ilgisini çekti.

Erzincan'da etkili olan yoğun sis, ortaya kartpostallık manzaralar çıkardı. Keşiş Dağları ile Munzur Dağları arasında uzanan Erzincan Ovası, sis tabakasının tamamen kaplanmasıyla adeta beyaz bir denizi andırdı.

Keşiş Dağları'ndan drone ile kaydedilen görüntülerde, sis bulutlarının arasından beliren şehir silueti büyüleyici bir atmosfer oluşturdu. Yüksek kesimlerden bakıldığında sisin ovayı pamuk gibi sardığı, bazı bölgelerde ise arazilerin sisin üzerinde ada görünümü aldığı görüldü.

Karadeniz yaylalarını aratmayan görüntüler, doğa fotoğrafçıları ve doğaseverlerin ilgisini çekti. Kısa sürede büyük beğeni toplayan manzara, Erzincan'ın doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Erzincan, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan'da Yoğun Sis Manzarası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

10:39
Dünya devi ne hallere düştü Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
Dünya devi ne hallere düştü! Maç bitince şampiyon olmuş gibi sevindiler
10:23
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
10:16
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta CHP Genel Merkezi’nde
Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'nde
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:47:07. #7.12#
SON DAKİKA: Erzincan'da Yoğun Sis Manzarası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.