Erzincan Belediyesi ekipleri tarafından şehir genelinde yaya ve araç güvenliğini artırmaya yönelik yol çizgi boyama çalışmaları sürdürülüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında yaya geçitleri yeniden boyanarak daha görünür hale getiriliyor.
Çalışmalarla sürücülerin yaya geçitlerini daha kolay fark etmelerinin sağlanması ve yayaların güvenliğinin artırılması hedefleniyor.
Açıklamada, şehir içi trafik düzeninin güçlendirilmesi, sürücülerin ve vatandaşların trafik kurallarına uygun, güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuşmaları amacıyla yol çizgi yenileme çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Çevre › Erzincan'da yol çizgileri yenileniyor - Son Dakika
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