Erzincan-Kemah Karayolu Sel Nedeniyle Kapandı

Erzincan- Kemah karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen sel nedeniyle ulaşım bir süre çift yönlü olarak durdu.

Etkili olan yağışların ardından oluşan sel suları, beraberinde sürüklediği kaya ve toprak parçalarıyla karayolunu kapattı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle trafik akışı geçici olarak durduruldu.

İhbar üzerine bölgeye ekipler ve iş makineleri sevk edildi. Olayda herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü 82. Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yola taşınan kaya ve toprak birikintileri kısa sürede temizlendi.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erzincan-Kemah karayolu yeniden çift yönlü olarak ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN