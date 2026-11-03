Erzincan Kemah'ta Salkım Ser işletmesi bin 200 dekarlık iyi tarım denetiminden geçti - Son Dakika
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Erzincan Kemah'ta Salkım Ser işletmesi bin 200 dekarlık iyi tarım denetiminden geçti

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Erzincan Kemah\'ta Salkım Ser işletmesi bin 200 dekarlık iyi tarım denetiminden geçti
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Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kemah'ın Özdamar köyündeki bin 200 dekarlık Salkım Ser işletmesini iyi tarım uygulamaları kapsamında denetledi. Denetimlerle tarımsal üretimde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliğin artırılması amaçlanıyor.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde faaliyet gösteren bin 200 dekar büyüklüğündeki Salkım Ser işletmesi, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında denetlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmenin iyi tarım uygulamaları kapsamındaki faaliyetleri incelendi.

Denetimlerle tarımsal üretimde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliğin artırılması, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, bereketli ve kaliteli üretim için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
ErzincanEkonomiGüncelKaliteTarımKemahÇevreSon Dakika

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