Erzincan Kemah\'ta Salkım Ser işletmesi bin 200 dekarlık iyi tarım denetiminden geçti

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Özdamar köyünde faaliyet gösteren bin 200 dekar büyüklüğündeki Salkım Ser işletmesi, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında denetlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, işletmenin iyi tarım uygulamaları kapsamındaki faaliyetleri incelendi.

Denetimlerle tarımsal üretimde kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliğin artırılması, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, bereketli ve kaliteli üretim için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.