Erzincan kent merkezinde sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü

Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretmek zorunda kaldı.

Kent merkezini kaplayan sis ve pus bir süre etkisini sürdürdü.

Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Sisle kaplanan kent merkezi ve kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.