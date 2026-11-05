Erzincan kent merkezinde sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü

Erzincan kent merkezinde sis görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus, kent merkezinde görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Vatandaşlar trafikte dikkatli ilerlerken sürücüler kontrollü seyretti; soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında kırağı oluştu.
Erzincan'da sabah saatlerinde etkili olan sis ve pus, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde özellikle sabahın erken saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar, sis nedeniyle trafikte dikkatli ilerledi. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle araçlarıyla kontrollü seyretmek zorunda kaldı.
Kent merkezini kaplayan sis ve pus bir süre etkisini sürdürdü.
Soğuk havanın da etkili olduğu kentte, yol kenarındaki ağaçların dallarında kırağı oluştu. Sisle kaplanan kent merkezi ve kırağı tutan ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
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