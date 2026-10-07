Erzincan Tercan Baraj Gölü'nde Gümüşdoğa 2026'da yaklaşık 200 ton balık hasat etti - Son Dakika
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Erzincan Tercan Baraj Gölü'nde Gümüşdoğa 2026'da yaklaşık 200 ton balık hasat etti

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Erzincan Tercan Baraj Gölü\'nde Gümüşdoğa 2026\'da yaklaşık 200 ton balık hasat etti
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Gümüşdoğa Su Ürünleri, Tercan Baraj Gölü'nde 2026 sezonunda yaklaşık 200 ton balık hasadı yaptı. Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetimleri sürdürürken, gölün bölge ekonomisine ve istihdama katkısının artması bekleniyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesi sınırlarında bulunan, ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Tercan Baraj Gölü, 218 milyon 749 bin metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin hem tarımsal hem de ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunuyor. Yaklaşık 120 bin dekar tarım arazisini sulayan baraj gölü, son yıllarda kafes balıkçılığı faaliyetleriyle de öne çıkıyor.

Göl üzerinde faaliyet gösteren 7 işletmeden biri olan Gümüşdoğa Su Ürünleri İşletmesi, 2026 yılı üretim sezonunda yaklaşık 200 ton balık hasadı gerçekleştirerek bölge ekonomisine anlamlı bir katkı sağladı. Üretim faaliyetleri yıl boyunca kesintisiz sürerken, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sürdürülebilir ve kaliteli üretimin devamı için işletmelerde düzenli denetim ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

Erzincan genelinde su ürünleri üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtilirken, Tercan Baraj Gölü'nün hem istihdama hem de bölgesel kalkınmaya katkısının giderek artması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Tercan Baraj Gölü'nde Gümüşdoğa 2026'da yaklaşık 200 ton balık hasat etti - Son Dakika
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