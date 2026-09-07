Erzincan Tercan'da çiftçiler kışlık saman balyalarını çadırlarla koruyor - Son Dakika
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Erzincan Tercan'da çiftçiler kışlık saman balyalarını çadırlarla koruyor

Erzincan Tercan\'da çiftçiler kışlık saman balyalarını çadırlarla koruyor
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Erzincan'ın Tercan ilçesindeki çiftçiler, büyük ve küçükbaş hayvanlarının kışlık yem ihtiyacı için samanları balya haline getirip çadırlarda muhafaza etmeye başladı. Vatandaşlar, kışın saman bulmakta zorlandıklarını, bu nedenle yazdan depoladıkları samanları kış boyunca hayvanlarına vereceklerini belirtti.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyaçlarını karşılamak için samanları balyalar haline getirerek kışa hazırlık yapıyor.

Kış aylarında küçük ve büyükbaş hayvanlara verilmek üzere samanları saklama geleneği asırlardır devam ediyor. Çiftçiler yazın topladıkları samanları çadırlarda muhafaza ederek kışında hayvanlarını besliyor. Kışın hayvanların aç kalmamaları için harmanlanan samanları muhafaza etmek için önce elekten geçirilen samanların üzeri çadırlarla korunarak kışın hayvanlara verilmesi için hazır hale getiriliyor. Çiftçiler, yazın hayvanlara çobanın baktığını, kışın ise kendilerinin baktığını söyledi. Kış aylarında hayvancılıkla uğraşmanın daha zor olduğunu belirten vatandaşlar, "Yazın samanları toplayıp kışın hayvanlarımıza veriyoruz. Şimdi hazır hale getirip üzerini çadırla kapatacağız. Kışın saman bulmakta çok zorluk çekiyoruz. Şu an topluyoruz hayvanlar için kışında hayvanlarımıza veriyoruz. Şu an bu samanları depolara taşıyıp kışı bekleyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Erzincan Tercan'da çiftçiler kışlık saman balyalarını çadırlarla koruyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan Tercan'da çiftçiler kışlık saman balyalarını çadırlarla koruyor - Son Dakika
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