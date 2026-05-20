Erzincan Tulum Peyniri için Yayla Sezonu Açıldı

Erzincan'da tulum peyniri üreticileri, yaz sezonunda üretim yapmak üzere yüksek rakımlı yaylalara gitmeye başladı.

Türkiye'nin önemli peynir çeşitleri arasında yer alan Erzincan tulum peynirinin üretimi için hazırlıklarını tamamlayan üreticiler, Erzincan'ın Akyazı Mahallesi'nden kamyonlarla yaylalara hareket etti.

Üreticiler, koyunlarını, yaşam malzemelerini ve ev eşyalarını araçlara yükleyerek yaz boyunca kalacakları yaylalara ulaştırıyor. Aileleriyle birlikte yayla yaşamına başlayan üreticiler, doğal ortamda beslenen koyunlardan elde edilen sütlerle geleneksel yöntemlerle tulum peyniri üretecek.

Üretici ve kamyon şoförü Özcan Çakmak, zorlu kış sezonunun ardından yayla döneminin başladığını söyledi.

Üreticilerin yeniden yaylalara çıkmasının bölge ekonomisi açısından önemli olduğunu belirten Çakmak, "Üreticilerimizi yaylaya götürüyoruz. Orada koyunlarını sağarak orijinal mayayla Erzincan tulum peynirini üretecekler. Vatandaşlarımız da doğal ve kaliteli peynire ulaşmış olacak." dedi.

Tarım ve hayvancılığa verilen desteğin artırılmasını isteyen Çakmak, üreticinin kazanmasının ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Kamyon şoförü ve üretici Sefer Demirol da koyunların yaylalara taşınmaya başladığını, sezon sonunda üreticilerin yeniden köylerine döneceğini kaydetti.

Yaklaşık 7 aylık köy yaşamının ardından yeniden yaylaya çıktıklarını belirten üretici Naim Uyrun ise bu yıl yağışlı hava nedeniyle sezonun geciktiğini dile getirerek, "Bugün hayvanlarımızı yaylaya götürüyoruz. Sağım başlayacak, peynir üretilecek. Sonbaharda tekrar köyümüze döneceğiz." diye konuştu.

Üretici ve tulum peyniri tüccarı Özkan Beydili de kış boyunca köyde hayvanların bakımını yaptıklarını, ilkbaharla birlikte yeniden yayla hayatının başladığını söyledi.

Üretici Mustafa Beydili ise bu yıl Sivas tarafındaki yaylalara gideceklerini belirterek, yaz boyunca peynir üretimini sürdüreceklerini ifade etti. - ERZİNCAN