Erzincan Üzümlü'de bağ evinin bahçesine gece giren 3 ayı kameraya yakalandı - Son Dakika
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Erzincan Üzümlü'de bağ evinin bahçesine gece giren 3 ayı kameraya yakalandı

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında bir bağ evinin bahçesine giren 3 ayı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kümesin yakınlarında bir süre dolaşan ayıların gece görülmesi çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bir bağ evinin bahçesine gelen 3 ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, 19 Ekim Pazartesi günü saat 03.38 sıralarında ilçedeki Eyüpsultan Caddesi'nde bulunan bir bağ evinde meydana geldi.

Bağ evinin bahçesine giren 3 ayı, kümesin yakınlarında bir süre dolaştı. Ayıların yerleşim yerine kadar geldiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğumasıyla yiyecek aramak için yerleşim yerlerine indiği değerlendirilen ayıların gece saatlerinde görülmesi, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Üzümlü'de bağ evinin bahçesine gece giren 3 ayı kameraya yakalandı - Son Dakika
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