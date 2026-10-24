Erzincan Valisi Aydoğdu, heyelan sonrası demir yolu ve kara yolunda inceleme yaptı - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, heyelan sonrası demir yolu ve kara yolunda inceleme yaptı

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Erzincan Valisi Aydoğdu, heyelan sonrası demir yolu ve kara yolunda inceleme yaptı
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü Sansa Deresi'nde heyelan nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Aydoğdu, geçen hafta yoğun yağışlar nedeniyle ulaşıma kapanan Erzincan-Erzurum kara yolundaki bölümde de incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle demir yolu hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat, Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve beraberindeki birim amirlerinin de katıldığı incelemede Aydoğdu, Devlet Demiryolları 9. Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Dursun ve yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Sahada görev yapan ekiplere kolaylık ve başarı dileyen Aydoğdu, daha sonra yoğun yağışlar nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu geçen hafta geçici olarak ulaşıma kapanan Erzincan- Erzurum kara yolundaki bölümde incelemelerde bulundu.

Kaynak: İHA
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