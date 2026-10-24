Erzincan Valisi Aydoğdu, Üzümlü Pişkidağ'da üzüm hasadı yapan üreticiyle görüştü - Son Dakika
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Erzincan Valisi Aydoğdu, Üzümlü Pişkidağ'da üzüm hasadı yapan üreticiyle görüştü

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Üzümlü Pişkidağ\'da üzüm hasadı yapan üreticiyle görüştü
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü'ye bağlı Pişkidağ köyünde üzüm hasadı yapan üretici Harun Güven'i ziyaret ederek bağ bozumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Aydoğdu, tarımsal üretime katkı sağlayan çiftçilere teşekkür edip bereketli hasat diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesine bağlı Pişkidağ köyünde üzüm hasadı yapan üretici Harun Güven'i ziyaret etti.

Beraberindeki birim amirleriyle köye gelen Aydoğdu, üzüm bağında üretici Güven ile bir süre sohbet ederek bağ bozumu ve hasat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Tarımın ve üretimin önemine değinen Aydoğdu, Erzincan'ın ve Türkiye'nin tarımsal üretimine katkı sağlayan çiftçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Aydoğdu, üreticilere kolaylıklar dileyerek hasat döneminin bereketli geçmesi ve bol kazanç sağlaması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzincan Valisi Aydoğdu, Üzümlü Pişkidağ'da üzüm hasadı yapan üreticiyle görüştü - Son Dakika
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