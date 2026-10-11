Erzincan Valisi ve EBYÜ Rektörü, Kemah'taki türbede restorasyonu inceledi - Son Dakika
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Erzincan Valisi ve EBYÜ Rektörü, Kemah'taki türbede restorasyonu inceledi

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Erzincan Valisi ve EBYÜ Rektörü, Kemah\'taki türbede restorasyonu inceledi
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Erzincan Kemah'taki Sultan Melik Türbesi'ndeki restorasyon çalışmaları Vali Hamza Aydoğdu ve EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız tarafından incelendi. Ziyarete Kemah Kaymakamı ve Belediye Başkanı da katıldı; heyet restorasyon çalışmalarını değerlendirdi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde bulunan Sultan Melik Türbesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları yerinde incelendi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Rektörü Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, türbeyi ziyaret ederek devam eden restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyarette Kemah Kaymakamı Resul Tutay, Kemah Belediye Başkanı Cevdet Bayram ve ilgili birim amirleri de yer aldı.

Restorasyon alanındaki çalışmaları inceleyen heyet, tarihi ve kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik yürütülen faaliyetleri değerlendirdi.

Ziyaret, incelemelerin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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