Erzurum\'da 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi\'nde karla mücadele 7/24 sürüyor

Erzurum'da 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde karla mücadele 7/24 sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'u Tekman ilçesine bağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde kar yağışı etkisini artırdı. Trafiğin kesintisiz sürmesi için Erzurum Karayolları ekipleri 7/24 küreme yaparken sürücülere buzlanma riskine karşı kış lastiği ve zincir uyarısı yapıldı.
Erzurum ile Tekman ilçeleri arasındaki ulaşımı sağlayan 2 bin 885 rakımlı Palandöken Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için Karayolları ekipleri bölgede iş makineleriyle kar temizleme ve küreme çalışmalarına 7/24 esasıyla başladı.
Karayolları ekipleri teyakkuzda
Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte Erzurum'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Palandöken Geçidi'nde etkisini artırdı. Sürücülerin yolda mağdur olmaması ve trafik akışının kesintisiz sürmesi amacıyla Erzurum Karayolları ekipleri sahaya indi. Ekipler, yolda kar temizleme çalışması yürütürken buzlanma riskine karşı da hazır bekletiliyor.
Sürücülere "buzlanma" ve "kış ekipmanı" uyarısı
Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yollarda oluşabilecek buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı. Palandöken Geçidi'ni kullanacak vatandaşların can ve mal güvenliği için araçlarına kış lastiği takmaları, araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle hatırlatıldı.
Bölgede ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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