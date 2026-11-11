Erzurum’da fidanlar şehitlerin hatırası için toprakla buluştu

Erzurum'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, 9 lokasyonda 11 bin 950 adet fidan toprakla buluşturuldu. Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen ağaç dikimi etkinliğinde 35 emniyet şehidinin aileleri de hazır bulundu.

"Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla tüm Türkiye'de binlerce fidan toprakla buluştu. Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yerleşkesinde de geniş katılımla fidan dikim programı gerçekleştirildi. ETÜ Rekörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, ağaç ve ormanların gezegenimizin nefes almasını sağlayan en değerli yaşam kaynakları olduğunu, doğadaki karbonu emip temiz oksijen üreterek iklim dengesini koruduğunu, toprağı kökleriyle sımsıkı tutarak sel ve erozyon gibi afetleri önlerken, yeraltı su kaynaklarını da beslediğini ifade etti.

"Onların mirasını bu memleketin topraklarında daima hatırlatacak"

Fidan dikimi etkinliğinde konuşan Erzurum Valisi Aydın Baruş, ormanın hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatarak, "Ormanlarımız, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan toprağının bekçileridir. Bugün gerçekleştireceğimiz programı daha da anlamlı kılan husus, 35 emniyet şehidimizin aileleriyle birlikte, onların mirasını bu memleketin topraklarında daima hatırlatacak ve yaşatacak fidanları dikecek olmamızdır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ormanlar, erozyonun önlenmesinde en önemli doğal unsurlardır. Bize can ve kan olan, üzerinde tarım yaptığımız, besin kaynağımız olan ürünleri yetiştirdiğimiz toprağın koruyucusudur. Ormanlar, verimli ve üretken toprağın kaynağıdır. Ormansız bir memleketin zaman içerisinde çoraklaştığını ve çöl haline geldiğini hepimiz biliyoruz. Ormanlar, yaşamın kaynağı olan suyu çağıran davetçilerdir. Temiz su kaynaklarımızın filtresi, soluduğumuz temiz havayı sağlayan doğal fabrikalardır. Bu yönüyle ormanlar, sağlıklı nesillerin yetişmesinde de çok önemli bir rol oynar. Ormanlar yalnızca geçmişimiz değil, geleceğimizdir" dedi.

"9 lokasyonda 11 bin 950 adet fidan dikiyoruz"

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, 2026 yılı Milli Ağaçlandırma Gününü "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" mottosuyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yıl 81 ilimizde ve ağaçlandırmaya uygun şartların bulunduğu ilçelerimizde karbon yutak ormanları tesis ederek hem ülkemizin orman varlığına katkı sağlamayı hem de iklim değişikliğiyle mücadelede daha güçlü bir gelecek inşa etmeyi hedefliyoruz. Bölge Müdürlüğümüze bağlı 6 ilimizde 376 hektarlık bir alanda 6 adet Karbon Yutak Ormanı oluşturduk. Bu alanlarda toplam 156 bin 500 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2026 yılında da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle; "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" diyerek daha yeşil bir Türkiye için fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bugün Erzurum ilimize bağlı ilçelerimizde toplam 9 lokasyonda 11 bin 950 adet fidan dikiyoruz. Etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsü içindeki bu alanda ise 18 dönüm sahada 2.000 adet fidanı toprakla buluşturacağız. Bölge Müdürlüğümüze bağlı diğer illerimizde de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında 6 adedi Karbon Yutak Ormanı olmak üzere toplam 44 lokasyonda 189 bin 650 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Ayrıca 2026 yılında Erzurum ilimizde; 71 bin adet toprak muhafaza ve erozyon kontrol faaliyetlerinden, 161.600 adedi ise ağaçlandırma çalışmalarından olmak üzere toplam 232 bin 600 adet fidan ve ormanların doğal gençleştirilmesi çalışmaları sonucu 6 milyon adet de tohum olmak üzere; toplam 6 milyon 232 bin 600 adet fidan ve tohum toprakla buluşturulmuştur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında etkinlikte fidanlar toprakla buluşturdu. Şehit yakınlarında protokolle birlikte etkinliğe katıldı. Kızılay Erzurum Şubesi'de katılımcılara sıcak çorba ikram etti.