Erzurum\'da Kadın Çiftçilere Kırmızılahana ve Kereviz Desteği

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte alternatif ürün desenini artırmak ve kadın istihdamını güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği kırmızılahana ve kereviz projesinde saha kontrollerine hız kesmeden devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen, "Erzurum'da Kırmızılahana ve Kereviz Yetiştiriciliğinin Tanıtılması ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında dağıtılan fideler mercek altına alındı. Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen projede, teknik ekipler kadın çiftçilerin tarlalarını ziyaret ederek fidelerin gelişim durumlarını inceledi.

40 Kadın Çiftçiye Teknik Destek Sağlanıyor

"Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında Erzurum'un farklı ilçelerinde üretim yapan 40 kadın çiftçiye, öncelikle kırmızılahana ve kereviz yetiştiriciliği konusunda kapsamlı eğitimler verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın üreticilere, toprakla buluşturulmak üzere enstitü tarafından üretilen yüksek kaliteli fideler teslim edildi.

Mühendisler Sahada: Hasada Kadar Tam Destek

Fide dikimlerinin ardından harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman ziraat mühendisleri, tarlalarda rutin kontroller gerçekleştirdi. Fidelerin toprağa uyumu, gelişim hızları ve muhtemel hastalık-zararlı durumları yerinde incelenirken, kadın çiftçilere sulama ve bakım teknikleri konusunda da uygulamalı danışmanlık yapıldı. yetkililer, Erzurum ikliminde katma değeri yüksek bu alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması ve kadınların ekonomiye katkısının artırılması için teknik desteğin hasat dönemine kadar aralıksız süreceğini belirtti.