Erzurum\'da sis yer yer görüş mesafesini 50 metreye düşürdü, yapılar görüntülendi

Erzurum'da sis yer yer görüş mesafesini 50 metreye düşürdü, yapılar görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da dün gece etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis oluştu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü kentte Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler drone ile görüntülendi.
Erzurum'da dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinde sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü Erzurum, drone ile havadan görüntülendi.
Sisle kaplanan kent merkezinde Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve Üç Kümbetler sis denizinin içerisinde kaldı. Tarihi mekanların sis altındaki görüntüleri drone kamerasına yansırken, kentte kartpostallık manzaralar oluştu.
Kaynak: İHA
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