Erzurum'da Yoğun Kar Temizliği - Son Dakika
14.04.2026 09:30
Erzurum'un yüksek kesimlerinde yoğun yağış ve tipiden dolayı 2-3 metreye ulaşan karı temizlemek için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kentte karla mücadele yüksek kesimlerde hız kesmeden devam ediyor. Özellikle kırsalda bulunan küçük yerleşim yerlerinin şehir merkezine ve birbirlerine bağlantı yollarında çalışmalar yoğunlaştı. Ekipler zaman zaman yoğun yağış ve tipiden dolayı 2-3 metreye ulaşan karı temizlemek için yoğun mesai harcıyor. Aylardır kapalı olan bir çok yerleşim alanı ulaşıma açıldı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan, Erzurum, Bayburt ve Erzincan'ın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus hadisesi görüleceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Hava sıcaklığının mevsim normalleri altında seyretmesi, rüzgarın ise batı ve güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Erzincan ve çevresinde yer yer kuvvetli(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Zirai don ve çığ uyarısı yapan uzmanlar, "Bölgemiz genelinde, buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Bakan Fidan, İsrail’in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye planını ifşa edip uyardı: Bu büyük bir risk
MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor Büyük mutluluğu böyle duyurdu MasterChef şampiyonu Serhat Doğramacı baba oluyor! Büyük mutluluğu böyle duyurdu
Sadettin Saran’dan takıma tam destek Sadettin Saran'dan takıma tam destek
Burdur’da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş Burdur'da 2 kişinin öldüğü diyaliz olayında hastaların vücuduna antifrizli su girmiş
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Ablukaya saatler kala İran’dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız Ablukaya saatler kala İran'dan tarihi rest: Diğer kartlarımızı ortaya koyarız

09:44
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
Gece ortalığı yıkan Burak Yılmaz: Beni biri vurur ha
09:31
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
Kim, ABD-İran geriliminde arabuluculuğa hazır: Trump ile her an görüşebilirim
09:18
ABD ablukasını tanımadı Çin gemisi Hürmüz Boğazı’ndan geçti
ABD ablukasını tanımadı! Çin gemisi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
08:24
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
08:18
Türkiye’nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
Türkiye'nin 78 yıllık ayakkabı devi darboğazı aşamayarak iflas etti
07:29
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme Kritik isimler bir bir gözaltında
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Kritik isimler bir bir gözaltında
