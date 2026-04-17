Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek

Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
17.04.2026 18:16  Güncelleme: 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantıda bir araya gelerek, "Evlatlarımızın güvenliğinden en küçük bir taviz vermeyeceğiz" mesajını verdi. Tekin, alınacak yeni tedbirlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemini Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta 14 ve 15 Nisan’da iki okulda meydana gelen silahlı saldırılar oluşturdu.

YARALILARIN DURUMU VE SÜREÇ DEĞERLENDİRİLDİ 

Bakan Tekin, toplantının başında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’dan saldırılarda yaralananların sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aldı. Ayrıca bakanlık birimlerince yürütülen psiko-sosyal destek çalışmaları ve alınan önlemler hakkında da detaylı bilgi verildi.

“SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLECEK"

İl müdürlerine talimat veren Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle sürekli iletişim halinde olunması gerektiğini vurgulayarak sürecin hassasiyetle yönetilmesini istedi.

“EN KÜÇÜK TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Tekin, eğitim camiasına ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin milli birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor."

YENİ TEDBİRLER YOLDA 

Olayların tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirten Tekin, alınacak yeni tedbirlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Kahramanmaraş, Yusuf Tekin, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    Eski MEB bakanı Ömer dinçer böyle bir toplantıda vatandaş haksız da olsa haklı sayarım sizinle uğraşırım demişti okul müdürlerine. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 18:57:53. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.