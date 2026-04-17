Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 81 ilin milli eğitim müdürüyle çevrim içi toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündemini Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta 14 ve 15 Nisan’da iki okulda meydana gelen silahlı saldırılar oluşturdu.

YARALILARIN DURUMU VE SÜREÇ DEĞERLENDİRİLDİ

Bakan Tekin, toplantının başında Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu ve Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’dan saldırılarda yaralananların sağlık durumuna ilişkin son bilgileri aldı. Ayrıca bakanlık birimlerince yürütülen psiko-sosyal destek çalışmaları ve alınan önlemler hakkında da detaylı bilgi verildi.

“SÜREÇ HASSASİYETLE YÜRÜTÜLECEK"

İl müdürlerine talimat veren Tekin, öğretmen, öğrenci ve velilerle sürekli iletişim halinde olunması gerektiğini vurgulayarak sürecin hassasiyetle yönetilmesini istedi.

“EN KÜÇÜK TAVİZE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Yaşanan olaylardan duyduğu üzüntüyü dile getiren Bakan Tekin, eğitim camiasına ve Türkiye’ye başsağlığı dileklerini iletti. Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Evlatlarımızın güvenliği konusunda en küçük bir tavize izin vermeyecek, çocuklarımızın insani değerlerini, devletle ve milletle bağını kaybetmesine müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin milli birliğinin, beraberliğinin her daim korunması için el birliğiyle dayanışma içinde olmamız gerekiyor."

YENİ TEDBİRLER YOLDA

Olayların tüm boyutlarıyla değerlendirildiğini belirten Tekin, alınacak yeni tedbirlerle ilgili çalışmaların sürdüğünü ve detayların kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.