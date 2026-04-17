'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma - Son Dakika
'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

\'Başhekim ve sekreteri darp edildi\' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma
17.04.2026 18:38
Mardin'de, Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birine ev hapsi verildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Mardin'de, Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ı darbedildiği iddiasına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.

BAŞHEKİM VE SEKRETERİNE SALDIRI

Olay, 15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede işten çıkarılan bir personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, T.E. ve A.Ü.E tarafından saldırıya uğradı.

ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Olayın ardından görevlilerinin ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, Mardin, Derik, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlığı 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma - Son Dakika

SON DAKİKA: 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma - Son Dakika
