Galatasaray\'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul\'a ağır ceza

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray - Kocaelispor mücadelesine yeşil-siyahlı kulübün başkanı Recep Durul'un maç öncesinde yaşadıkları damga vurmuştu.
Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un, sarı-kırmızılı kulübe yönelik edilen küfürlü tezahüratlara tempo tutarak eşlik ettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine başlatılan inceleme tamamlandı.
HT Spor'dan Çağatay Çelik'in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu tarafından 6222 Sporda Şiddetle Mücadele Yasası kapsamında Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a 6222'den 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildi.
Recep Durul, verilen hak mahrumiyeti cezası doğrultusunda ceza süresi boyunca stadyumlarda yer alamayacak. Bu süreçte resmi karşılaşmaları tribünden ya da saha içinden takip etmesi mümkün olmayacak.
