Erzurum Oltu\'da yetişen siyah mısır, Oltu taşını andıran rengiyle ilgi çekiyor

Erzurum Oltu'da yetişen siyah mısır, Oltu taşını andıran rengiyle ilgi çekiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, sıra dışı görünümüyle dikkat çekiyor. Oltu taşının kendine özgü siyah rengini andıran mısır, bölgenin doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen siyah mısır, sıra dışı rengiyle dikkat çekiyor. Oltu taşının kendine özgü siyah rengini andıran mısır, görenlerin ilgisini çekiyor.
Oltu taşıyla özdeşleşen ilçede yetişen siyah mısır, rengiyle dikkat çekerken, bölgenin doğal güzellikleri arasında yerini alıyor. Kalaboğaz Mahallesi'nde yetişen mısırın siyah görünümü, Oltu'nun simgelerinden olan siyah taşını hatırlatıyor.
Kaynak: İHA
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