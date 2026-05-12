Eskipazar\'da Dolu ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağışın ardından dere taşarken, ekili araziler gölete döndü.

İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu da etkili oldu. Sürücüler araçlarını yol kenrarına çekerek dolu yağışının geçmesini bekledi.

Eskipazar ilçesine bağlı Çandırlar köyü mevkisinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası dere taştı. Taşkın nedeniyle yolun bazı bölümleri suyla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı. Yağışın ardından çevredeki tarım arazileri su altında kalırken, ekili alanlar adeta gölete döndü.

Bölgede olumsuzluk yaşanmaması için ekiplerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi. - KARABÜK