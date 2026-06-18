Eskişehir'de Çift Gökkuşağı - Son Dakika
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Eskişehir'de Çift Gökkuşağı

Eskişehir\'de Çift Gökkuşağı
18.06.2026 21:23
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Yağmur sonrası Eskişehir'de beliren çift gökkuşağı, muhteşem görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren devasa çift gökkuşağı, kentin birçok noktasından net bir şekilde gözlemlendi.

Eskişehir'de akşam saatlerinde etkili olan yağışlı havanın ardından gökyüzünde çift gökkuşağı meydana geldi. Kentin hemen hemen her bölgesinden çıplak gözle görülebilen gökkuşağı, gün batımı saatlerindeki bulut yoğunluğu ve pembe-mor tonlardaki gökyüzü renkleriyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökkuşağı kentin dört bir yanından takip edilirken, en net izlendiği ve görüntülendiği noktalardan biri de Kentpark oldu. Park içerisinde bulunan vatandaşlar; yürüyüş yolları, yeşil alanlar ve Porsuk Çayı hattı üzerinde oluşan gökkuşağını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Çift katman halinde beliren ve uzun süre gökyüzünde kalan gökkuşağı, hava kararıncaya kadar kentin sakinleri tarafından ilgiyle izlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de Çift Gökkuşağı - Son Dakika

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