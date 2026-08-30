Yoldaki çukuru halıyla kapattılar

Eskişehir'de yolda oluşan derin çukur, sürücülere zor anlar yaşatırken, mahalle sakinleri çözümü çukuru halı sererek kapatmakta buldu.

Erenköy Mahallesi Yazan Sokak üzerinde oluşan çukura serilmiş halı dikkat çekti. Sokak üzerinde zamanla derinleşen çukur, araç trafiğini olumsuz etkilemeye başladı. Dar sokak yapısı nedeniyle araçların çukurdan kaçmakta zorlandığını belirten mahalle sakinleri, araçların zarar görmesini ve muhtemel kazaları engellemek amacıyla çukurun üzerini eski bir halıyla kapattı. Belediyenin bakım ve onarım çalışması yapması gerektiğini belirten çevre sakinleri, kalıcı bir çözüm beklediklerini ifade etti.

"Yolları yapsınlar, kaza da olabilir her şey olabilir"

Yolların durumundan ve sokakların darlığından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Muhammed Ahmed, "Yollar pek iyi değil. Yolu yapsınlar, böyle olmaz. Yol çok kötü durumda, çöp halinde oldu. Arabalar geçerken zorluk yaşıyor çünkü sokaklar geniş değil, açık değil, dar dar sokaklar. Bu çukuru da yapsınlar. Arabalar geçince yukarıya zıplıyor, altı kırılabilir. Allah korusun kaza da olabilir, her şey olabilir" ifadelerini kullandı.