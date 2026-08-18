Eskişehir\'de Derin Çöküntü Sorunu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir sokak üzerinde meydana gelen derin çöküntü ve içine dolan atıklar ulaşımı olumsuz etkilerken kötü bir görüntü de oluşturuyor.

Sanayi sitesi içerisinde araç trafiğinin aktığı yolun orta kısmında asfaltın aşınmasıyla geniş bir çukur oluştu. Çukurun içerisinde ve etrafında otomobil paspası, ayakkabı, plastik şişeler, boya kutuları ve yanmış gereçlerden oluşan atıkların biriktiği görüldü. Geçiş güzergahında bulunan çöküntü ve asfalt üzerindeki siyah tabakalaşmış atıklar, yoldan geçen sürücüler için engel oluştururken kötü bir görüntü de oluşturuyor.