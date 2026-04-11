Eskişehir'de Don Riski ve Kar Yağışı Uyarısı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

11.04.2026 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji, Eskişehir'de karla karışık yağmur ve zirai don riski uyarısı yaptı.

Eskişehir'de gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması öngörülüyor. Meteoroloji ayrıca, üretici ve çiftçileri zirai don riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, bugün öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, gece saatlerinde ise aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın sabah hafif kuvvetle, akşam ise orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Meteoroloji, Eskişehir'de özellikle gece ve sabah saatlerinde hafif yer yer orta kuvvette zirai don riski bulunduğundan; başta üretici ve çiftçiler ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan; günün en yüksek hava sıcaklığı 15 derece ile Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığı 7 derece ile Han ilçesi olması beklenirken Odunpazarı'nın ise 11 derece olması öngörülüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Eskişehir, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 12:51:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.