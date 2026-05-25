Eskişehir'de Fırtına ve Sağanak Uyarısı

Eskişehir'de etkili olacağı tahmin edilen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle kuvvetli rüzgar ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği belirtildi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir'in kuzey kesiminin bu akşam saatlerine kadar; güney kesiminin ise gece saatlerine kadar çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Gece saatlerinden itibaren ise bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yayımlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği ifade edildi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise Eskişehir çevrelerinde sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğlen ve akşam saatlerinde de orta kuvvette, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 24 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR