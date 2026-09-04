Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağışla sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak
Eskişehir'de gün içinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor; hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın öğleden sonra kısa süreli kuvvetli esmesi öngörülürken, en yüksek sıcaklık 32 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacak.
Eskişehir'de gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 32 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Çevre › Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağışla sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak - Son Dakika
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Sizin düşünceleriniz neler ?