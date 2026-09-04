Eskişehir'de gök gürültülü sağanak yağışla sıcaklıklar normallerin üzerinde olacak

Eskişehir'de gün içerisinde gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın parçalı az bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarların ise kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren zaman zaman kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 32 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.