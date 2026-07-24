Eskişehir'de Hava Durumu: 33 Dereceye Kadar Isınacak

Eskişehir'de havanın parçalı bulutlu olacağı ve sıcaklığın Sarıcakaya ilçesinde 33 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde orta, yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 33 derece ile Sarıcakaya ve 31 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.