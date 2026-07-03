Eskişehir'de Hava Durumu: Parçalı Bulutlu

Eskişehir'in içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle saatlerinde kısa süreli kuvvetli eseceği değerlendiriyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 38 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor. - ESKİŞEHİR