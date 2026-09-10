Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak, en yüksek 38 derece Sarıcakaya'da - Son Dakika
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Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak, en yüksek 38 derece Sarıcakaya'da

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Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Kentte en yüksek sıcaklığın 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması öngörülüyor; güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Eskişehir'in içinde olduğu bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Sarıcakaya ve 37 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olacağı öngörülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak, en yüksek 38 derece Sarıcakaya'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de hava sıcaklığı 1 ila 3 derece artacak, en yüksek 38 derece Sarıcakaya'da - Son Dakika
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