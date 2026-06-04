Eskişehir\'de Kaldırım Molozlarla Kapandı

Eskişehir'de bir sokaktaki kaldırıma adeta sorumsuzca bırakılan inşaat artıkları vatandaşların yürümesine engel oluyor.

Eskibağlar Mahallesi Akmescit Sokak üzerinde bulunan bir kaldırıma kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce inşaat atıkları bırakıldı. Kaldırımı tamamen kapatan molozlar nedeniyle yayalar zor anlar yaşadı. Kaldırımdan yürüyemeyen mahalle sakinlerinin, aktif araç trafiğinin aktığı yola inerek ilerlemek zorunda kaldığı görüldü. Can güvenliklerinin tehlikeye girdiği belirten mahalle sakinleri, yetkililerden duruma acil bir çözüm bekliyor. - ESKİŞEHİR