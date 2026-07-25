Eskişehir'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Eskişehir'de beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış anında sel gibi olumsuzluklar meydana gelebileceği konusunda meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölgede havanın parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Eskişehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği değerlendiriliyor. Rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, yağış anında yer yer kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji vatandaşları uyardı

Eskişehir'in kuzey (İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi) ve doğu (Sivrihisar, Günyüzü, Mihalıççık) ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı meteoroloji tarafından uyarı yapıldı. Yağış anında sel, su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve benzeri olumsuzluklar meydana gelebileceği, vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve Günyüzü ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.