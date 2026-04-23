Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Dağküplü Mahallesi'nde nisan ayının sonlarında etkili olan kar yağışı, mahalle sakinleri için sürpriz bir eğlenceye dönüştü. Kar kalınlığının yer yer yükseldiği bölgede vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden kar topu savaşı yaparak karın tadını çıkardı. Eskişehir genelinde etkisini hissettiren soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sarıcakaya ilçesinin yüksek rakımlı yerleşim yerlerinden biri olan Dağküplü Mahallesi, yağışla birlikte adeta beyaza büründü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Çevre › Eskişehir'de Nisan'da Kar Eğlencesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?