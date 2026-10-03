Eskişehir'de parçalı bulutlu havada sıcaklık Mihalgazi'de 23 dereceye çıkacak

Eskişehir'de parçalı bulutlu havada sıcaklık Mihalgazi'de 23 dereceye çıkacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir ve çevresinde havanın parçalı bulutlu olacağı, sıcaklığın ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek sıcaklık 23 dereceyle Mihalgazi ve Sarıcakaya'da, en düşük 13 dereceyle Han'da öngörülüyor.
Eskişehir'in içinde olduğu bölge genelinde havanın parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği değerlendiriliyor. Eskişehir için güncel bir meteorolojik uyarı ise bulunmuyor.
Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 23 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya, en düşük hava sıcaklığının 13 dereceyle Han ilçesinde olacağı öngörülüyor.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?