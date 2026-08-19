Tepebaşı Doğal Yaşam Parkı’na bu görüntüler yakışmıyor

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan ve özellikle hafta sonarı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Doğal Yaşam Merkezi'nde piknik alanındaki tuvaletlerin durumu içler acısı.

Eskişehir - Bursa kara yolu Yukarı Söğütönü mahallesinde bulunan Tepebaşı Belediyesi'ne ait merkezde sahipsiz hayvanlara yönelik bakım ve koruma çalışmalar yapılırken, alanın bir bölümü ise piknik alanı olarak kullanılıyor. Temizlik ve düzeni ile ilgi çeken piknik alanını köşesinde yer alan, kadın ve erkeklere ayrı olarak yapılmış tuvaletlerin durumu ise içler acısı. Kapısından duvarlarına kadar harap halde bulunan tuvaletlerde musluklardan sular akmıyor. Bu sebeple lavabolar ve tuvalet taşları adeta pislikten geçilmiyor. Çocukları ile birlikte piknik alanına gelen vatandaşların faydalanması için yapılan sosyal bölümler, gerekli bakımların yapılması ve hor kullanım sebebi ile Yaşam Parkı'na yakışmıyor.