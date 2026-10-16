Eskişehir'de sağanak sürecek, sıcaklık 3 ila 5 derece azalacak, güncel uyarı yok

Eskişehir'de yağışların devam edeceği, hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği değerlendiriliyor. Beklenen yağış miktarları uyarı limitlerinin altında olsa da üç gündür devam eden yağışlar yüzünden toprağın doymuş olduğunun dikkate alınması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklığının 3 ila 5 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 13 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.