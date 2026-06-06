Eskişehir'de Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Sağanak Yağış Bekleniyor

06.06.2026 11:02
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Bugün Eskişehir'de aralıklı sağanak yağış, rüzgar ve yerel dolu olasılığı var. Hava sıcak kalacak.

Eskişehir'de bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam ilk saatlerde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, yağışların ardından bölge genelinde havanın kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere az bulutlu ve açık olacağı değerlendiriliyor. Yayınlanan hava tahmin raporunda, yağış anında kuvvetli rüzgar, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklar meydana gelebildiği belirtildi. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden sabah ve gece saatlerinde hafif kuvvette, bugün öğle saatleri ile bu akşam saatlerinde orta kuvvette; yağış öncesi ve yağış anında kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 34 derece ile Sarıcakaya ve 32 derece ile Mihalgazi ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Eskişehir'de Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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