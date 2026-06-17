Eskişehir'de Sağanak Yağış Bekleniyor

Eskişehir'in batı kesimlerinde bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, bölge genelinin bu sabah ve gece saatlerinde az bulutlu, öğlen ve bu akşam saatlerinde parçalı bulutlu geçeceği değerlendiriliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise Eskişehir çevrelerinin güneyli yönlerden, zamanla bölge genelinin kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.

Öte yandan, Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının 38 derece ile Mihalgazi ve 37 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olması bekleniyor. - ESKİŞEHİR