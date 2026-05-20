Eskişehir\'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Eskişehir'de sabah saatlerinde sağanak yağış etkili olurken, hazırlıksız dışarıya çıkan vatandaşlar adeta sırılsıklam oldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün tahmin ettiği gibi Eskişehir'de sağanak yağış etkili oldu. Sabahın erken itibaren başlayan yağış, özellikle vatandaşların işe gittiği vakitlerde hızını arttırdı. Tedbirli davranan bazı vatandaşlar yağmurluk ve şemsiyelerini yanlarına alarak kendilerini yağmurdan korudu. Yağmura hazırlıksız yakalanan birçok kişi ise adeta sırılsıklam oldu. Ayrıca kısa süre içerisinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bu durum trafiği olumsuz yönde etkiledi. - ESKİŞEHİR